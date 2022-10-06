Роскошный тест: узнайте, готовы ли вы к королевской жизни

Не так давно весь мир наблюдал за тем, как уходит эпоха - Елизавета II скончалась после семидесяти лет правления, а на престол взошел ее сын Карл III. Перемены в британской королевской семье заставили многих задуматься о том, каково это - носить на своих плечах такой груз ответственности перед страной, своим народом и всем миром. Более того, члены монаршего семейства обязано строго следовать специальному протоколу - своду правил, который предписывает им определенные рамки поведения. Некоторые из них могут показаться обывателю довольно странными. Например, наследные принцы могут носит шорты только до восьми лет. Эта традиция уходит вглубь веков и берет свое начало в XVI столетии. Единственное исключение, которое допустимо - взрослые мужчины, принадлежащие к королевской семье, могут надеть шорты во время занятий спортом. В остальное время этот предмет гардероба находится под запретом. А дам протокол обязывает носить колготки всегда и везде - появиться на людях с голыми ногами представительницы правящей династии не могут.

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