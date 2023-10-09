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Роскошный, но жить никто не хочет: самый необычный дом в мире находится в России

9 октября 2023 06:45
Роскошный, но жить никто не хочет: самый необычный дом в мире находится в России

Смельчаки так и не нашлись.

В самом центре Москвы расположен настоящий архитектурный шедевр. Дом-яйцо Фаберже значится в списке самых необычных зданий мира, но своего владельца так и не нашел.

Объявление о продаже уникальной недвижимости дали еще в 2007 году. Тогда за четырехэтажное строение с закругленными стенами, окнами-иллюминаторами и крышей-мансардой назначили цену в 30 млн рублей. Впоследствии она выросла до 306 млн. А в 2021 году за недвижимость просили почти 427 млн.

Здесь 345 квадратов общей площади, потолки выше трех метров, две спальных комнаты, две гостиных, кухня, гараж, сауна и тренажерный зал. Казалось бы, дом шикарный, но желающих жить в нем днем с огнем не сыщешь.

Россияне, глядя на фотографии внутри, понимают, почему никто не торопится тратить целое состояние на такое роскошество. Многим кажется, что творение архитектора Сергея Ткаченко выглядит крайне нелепо, и даже качество люкс не может спасти ситуацию.

Роскошный, но жить никто не хочет: самый необычный дом в мире находится в России

«Не дом, а абсурд какой-то. Безвкусица, смотреть неприятно. Темнота, аляповатость, даже убогость какая-то», «Как в том анекдоте. Сделайте мне дом, только чтобы все круглое было, чтобы теща спросила: „А может и для меня уголок найдется?“ А в доме ни одного угла», — пишут в Сети.

Фото: Кадр из фильма «Не может быть!» (1975), фото «Циан»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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