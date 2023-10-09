Роскошный, но жить никто не хочет: самый необычный дом в мире находится в России

В самом центре Москвы расположен настоящий архитектурный шедевр. Дом-яйцо Фаберже значится в списке самых необычных зданий мира, но своего владельца так и не нашел.

Объявление о продаже уникальной недвижимости дали еще в 2007 году. Тогда за четырехэтажное строение с закругленными стенами, окнами-иллюминаторами и крышей-мансардой назначили цену в 30 млн рублей. Впоследствии она выросла до 306 млн. А в 2021 году за недвижимость просили почти 427 млн.

Здесь 345 квадратов общей площади, потолки выше трех метров, две спальных комнаты, две гостиных, кухня, гараж, сауна и тренажерный зал. Казалось бы, дом шикарный, но желающих жить в нем днем с огнем не сыщешь.

Россияне, глядя на фотографии внутри, понимают, почему никто не торопится тратить целое состояние на такое роскошество. Многим кажется, что творение архитектора Сергея Ткаченко выглядит крайне нелепо, и даже качество люкс не может спасти ситуацию.