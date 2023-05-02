Роскошный дом и прибыльный бизнес: Юдашкин оставил завидное наследство близким

Легенда отечественной моды Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. С 2016 года модельер боролся с раком, но не смог победить тяжелое заболевание. Знаменитость оставил после себя не только прославленный Дом моды, но и большое наследство, которое перешло его родственникам.

Так, последние годы он вместе с супругой Мариной жил в огромном особняке недалеко от Москвы. Модельер сам занимался обустройством дома и окружил себя десятками произведений искусства и антиквариатом. И, по данным СМИ, стоимость одного только дома составляет 200 миллионов рублей. Кроме этого, у дизайнера была заграничная недвижимость в Нью-Йорке недалеко от Пятой авеню, которую он пытался продать с прошлого года.

К родственникам — жене Марине, дочери Галине и трем внукам — перейдут также и успешные бренды Valentin Yudashkin, Yudashkin Jeans и другие. Их бутики расположены по всему миру, а прибыль исчисляется миллионами.