Роскошный дом и миллионы: наследство Мирошниченко не достанется близким, и вот почему

Актриса Ирина Мирошниченко последние двадцать лет все лето проводила в уютном загородном доме в Подмосковье. Коттедж находится в одном из самых красивых и чистых районов, в Опалихе, всего в четырех километрах от МКАД и окружен вековым лесом. Звезда полностью обставила дом по своему вкусу: скромно, но очень стильно. Рядом с домом — большой и красивый участок, благоустроенный по первому разряду.

Также у актрисы осталось две квартиры в Москве — ее собственные трехкомнатные хоромы и «однушка», которую она получила в наследство после смерти матери. Мирошниченко тогда пришлось немало побороться за жилплощадь с отчимом, но она одержала верх. Карьера Ирины Петровны позволила ей заработать миллионы, которые она тратила только на себя и на свое лечение.

После смерти артистки судьба огромного наследства под вопросом. У Мирошниченко не осталось ни детей, ни других родственников. Единственным близким человеком для нее была подруга, помогавшая актрисе, когда начались проблемы с позвоночником.