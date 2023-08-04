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Роскошный дом и миллионы: наследство Мирошниченко не достанется близким, и вот почему

4 августа 2023 07:50
Роскошный дом и миллионы: наследство Мирошниченко не достанется близким, и вот почему

Судьба шикарных хором теперь висит на волоске. 

Актриса Ирина Мирошниченко последние двадцать лет все лето проводила в уютном загородном доме в Подмосковье. Коттедж находится в одном из самых красивых и чистых районов, в Опалихе, всего в четырех километрах от МКАД и окружен вековым лесом. Звезда полностью обставила дом по своему вкусу: скромно, но очень стильно. Рядом с домом — большой и красивый участок, благоустроенный по первому разряду.

Также у актрисы осталось две квартиры в Москве — ее собственные трехкомнатные хоромы и «однушка», которую она получила в наследство после смерти матери. Мирошниченко тогда пришлось немало побороться за жилплощадь с отчимом, но она одержала верх. Карьера Ирины Петровны позволила ей заработать миллионы, которые она тратила только на себя и на свое лечение.

После смерти артистки судьба огромного наследства под вопросом. У Мирошниченко не осталось ни детей, ни других родственников. Единственным близким человеком для нее была подруга, помогавшая актрисе, когда начались проблемы с позвоночником.

«Квартира достанется городу, а средства, возможно, пойдут государству. Я с ней разговаривал несколько лет назад, она даже не думала о завещании», — заявил звездный юрист Александр Добровинский в беседе с порталом BLITZ+.

Фото: Legion Media, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Globallookpress.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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