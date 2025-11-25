Меню
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова

25 ноября 2025 19:05
Вскоре после смерти актрисы не стало и ее супруга.

Инна Чурикова не раз говорила, что по натуре она была горожанкой. Но последние годы жизни актриса провела вдали от суеты: в загородном особняке на Николиной Горе. Эта роскошная усадьба стала для нее местом силы.

Как появился дом

Строительство началось в 1990‑е годы и растянулось на целое десятилетие. Проект оказался масштабным, а финансирование — прерывистым: стройка возобновлялась, как только появлялись гонорары, и замирала, когда в карманах гулял ветер.

Но результат оправдал все ожидания: Инна Михайловна и её муж, режиссёр Глеб Панфилов, создали дом, о котором мечтали.

«Нам хотелось, чтобы дом был такой — помещичий», — делилась Чурикова.

Архитектура и интерьер

Особняк — трёхэтажный, выстроенный в стилистике русских помещичьих усадеб XIX века: с колоннами, балкончиками и мезонином. Внешне он напоминает живую иллюстрацию к классической литературе.

Внутри — спокойная классика без показной роскоши. Преобладают бежевые тона, много натурального дерева, антиквариата и предметов искусства, которые чете дарили друзья. Картины украшают стены каждой комнаты, включая просторный холл с внушительной винтовой лестницей и французской хрустальной люстрой.

На первом этаже — парадная столовая с большим обеденным столом, за которым семья принимала гостей. Рядом — уютная гостиная с мягкими классическими креслами, кожаным диваном и главным акцентом интерьера — чёрным роялем. Телевизор здесь не главный: музыка и разговоры всегда были важнее.

В одной из комнат стоит фортепиано — Инна Михайловна иногда играла по самоучителю, но только для самых близких.

Сад как отражение души

Территория вокруг дома — ухоженная, наполненная цветами и деревьями. Особенно Чурикова любила лилии и гортензии, которые цвели в её саду.

По соседству живут известные музыканты, художники, актёры. Среди них — Никита Михалков. Для Чуриковой и Панфилова это было важно: они чувствовали себя частью сообщества, где ценились не статус и богатство, а талант и искренность.

Наследство

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января 2023 года. Её наследниками по закону стали муж Глеб Панфилов и сын Иван Панфилов — имущество должно было быть разделено между ними в равных долях.

Однако уже в августе 2023 года не стало Панфилова. Он не успел вступить в наследство и оформить отказ от своей доли. В результате Иван Панфилов стал единоличным владельцем особняка и московской квартиры родителей.

Иван, работающий в Лондоне в собственной продюсерской компании, не намерен продавать фамильную недвижимость. Он планирует сохранить наследие родителей, создавая для этого специальный фонд.

«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам. Сына Чуриковой и Панфилова звать в кино бесполезно: отказывается по одной причине.

Фото: Кадр из программы «На дачу», Legion-media.ru, unsplash.com
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
