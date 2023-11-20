Роскошная Царевна-Лебедь: россиянка наделала шума на «Мисс Вселенной» своим нарядом

Маргарита Голубева отправилась в Сальвадор, чтобы побороться за победу в конкурсе «Мисс Вселенная». Финал состоится 18 ноября, поэтому пока остается только гадать, достанется ли россиянке желанная корона. Но одно уже очевидно: судьи эффектную модель точно не забудут. И для этого ей даже не пришлось оголяться.

Длинноногая барышня покорила членов жюри своим выходом на сцену в образе роскошной Царевны-Лебедь. Необычный наряд она приготовила для этапа, в котором участницы со всего мира представляют публике национальные костюмы.

Белоснежное платье с длинным шлейфом, украшенное жемчугом, Голубева дополнила фатой с большим кокошником. Соотечественники гордятся россиянкой и осыпают ее комплиментами в Сети.