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Роскошная Царевна-Лебедь: россиянка наделала шума на «Мисс Вселенной» своим нарядом

20 ноября 2023 08:45
Роскошная Царевна-Лебедь: россиянка наделала шума на «Мисс Вселенной» своим нарядом

Эффектное зрелище.

Маргарита Голубева отправилась в Сальвадор, чтобы побороться за победу в конкурсе «Мисс Вселенная». Финал состоится 18 ноября, поэтому пока остается только гадать, достанется ли россиянке желанная корона. Но одно уже очевидно: судьи эффектную модель точно не забудут. И для этого ей даже не пришлось оголяться.

Длинноногая барышня покорила членов жюри своим выходом на сцену в образе роскошной Царевны-Лебедь. Необычный наряд она приготовила для этапа, в котором участницы со всего мира представляют публике национальные костюмы.

Белоснежное платье с длинным шлейфом, украшенное жемчугом, Голубева дополнила фатой с большим кокошником. Соотечественники гордятся россиянкой и осыпают ее комплиментами в Сети.

Роскошная Царевна-Лебедь: россиянка наделала шума на «Мисс Вселенной» своим нарядом

«Шикарная девушка, шикарный костюм», «Очень красивая», «Достойна победы», «Вот она, настоящая русская красавица», — восхищаются интернет-пользователи из России.

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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