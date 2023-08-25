Роскошь в каждой детали: дом Абдулова поражает красотой (видео)

Актер Александр Абдулов считался любимцем зрителей и режиссеров, а все картины с ним были обречены на успех. Поэтому смерть артиста в 2008 году стала огромной потерей для множества поклонников, а также для его друзей и близких. Даже спустя 15 лет после этой невосполнимой утраты последняя возлюбленная Александра Абдулова Юлия не может сдержать слез, когда рассказывает о покойном муже.

Последнее время она стала все чаще делиться в социальных сетях воспоминаниями о нем. А недавно выложила видеоролик из дома артиста, в котором он прожил последние годы. Там все осталось так же, как было при жизни Абдулова. Юлия даже спросила у подписчиков, не стоит ли начать водить экскурсии.

Пока в видеоформате они смогли рассмотреть и дом кирпичной кладки, и просторный рабочий кабинет с архивными фотографиями, картинами, книгами и записями артиста. Также внутри сохранился действующий камин, перед которым любил сидеть Александр Абдулов. Стоит отметить, что поклонники с воодушевлением встретили идею об организации в доме музея.