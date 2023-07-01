Роскошь не по карману: от доходов Ирины Безруковой в ужасе даже пенсионеры

Бывшая жена Сергея Безрукова рассказала изданию PROZVEZD о своих доходах. Фанаты поражены: несмотря на активные съемки в кино, Ирина оказалась отнюдь не богата.

Актриса поведала, что бедность для нее не чужда. В юности Ирина жила в коммуналке, поэтому считает, что сегодня у нее все гораздо лучше.

Безрукова живет в Москве, но в обычном спальном районе. Шиковать на Рублевке Ирина не может себе позволить. По словам актрисы, зарплата в театре примерно такая же, как у учителей в простых школах. Гардеробной с модными нарядами актриса также не обзавелась — на все светские выходы ее одевают профессионалы. Очевидно, после мероприятия одежду Ирина возвращает.

Поклонников Безруковой встревожило заявление артистки. Они задумались, не стоит ли начать скидывать звезде донаты, чтобы поддержать ее в столь сложной финансовой ситуации.