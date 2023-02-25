Роскошь и убранство: как выглядит особняк, в котором Заворотнюк прячется от людей

Кажется, что для звёзд шоу-бизнеса не составляет труда купить себе дорогой пентхаус или роскошный загородный дом. Однако и они вынужден брать ипотеку, чтобы приобрести недвижимость.

Анастасии Заворотнюк когда-то тоже пришлось позаимствовать деньги у банка. Купив землю и шикарный особняк за 2 миллиона долларов, актриса влезла в долги.

В один момент судебные приставы даже запретили выезжать ей из страны, но женщина все же расплатилась и распрощалась с кредитами.

Теперь кажется, что светлый трёхэтажный дом того стоил, поскольку именно там тяжело больная звезда может скрываться от публики и навязчивых репортёров. Внутри этого монументального здания есть бассейн и тренажёрный зал, а также рояль. Кроме того, в особняке есть и камин, рядом с которым Анастасия может проводить уютные зимние вечера.