Рощин из «Хождения по мукам» 38 лет прятал сына: причина шокирует

Михаил Ножкин встретил свою будущую супругу Ларису Голубину, когда ему было лишь едва за двадцать. Актриса была в полтора раза старше и уже имела большие связи в кинематографе. Многие обвиняли молодого актера в том, что он использует «старушку» ради карьеры, но Ножкин любил жену всю свою жизнь.

Женившись на Голубиной, Михаил воспитывал ее сына Диму как родного, хотя был старше мальчишки всего на 12 лет. Пара пыталась завести и собственных детей, но Голубиной запретили рожать врачи: для спасения жизни ей даже пришлось прервать беременность.

А спустя несколько лет у Ножкина завязался роман с актрисой Валентиной Колосовой. Он так умело скрывал отношения, что о них не узнала ни Голубина, ни другие коллеги. Именно Колосова и родила актеру сына. Ребенка она назвала Мишей в честь отца, но дала собственную фамилию. Мальчик рос без отца, но был очень на него похож.

Всю свою жизнь Ножкин скрывал внебрачного ребенка. Он так сильно любил Голубину, что не хотел ее ранить. Лишь после смерти Ларисы Дмитриевны Ножкин начал общаться с сыном. Михаил не держал обиды, но папой он Ножкина назвать так и не смог.