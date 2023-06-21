Рос в интернате и уехал в США: участи единственного сына Самойловой не позавидуешь

Татьяна Самойлова впервые стала матерью в 35 лет. От Эдуарда Машковича она родила сына — Дмитрия. Участь звездного наследника завидной точно не назвать.

Артистка была слишком занята своей карьерой, а с отцом мальчика рассталась вскоре после его рождения. Воспитанием ребенка первое время занималась бабушка, а затем Самойлова сдала малыша в интернат.

Дмитрий затаил обиду на мать и сильно от нее отдалился. Звездный наследник отказался идти по стопам родительницы и поступил в мединститут. Там он встретил свою будущую супругу.

Избранницей юноши стала американка. Впоследствии ему пришлось эмигрировать в США и заново обустраивать свою жизнь на чужбине. Чтобы получить образование, Дмитрий потратил 15 лет жизни и влез в долги. К счастью, он смог погасить все кредиты и стал врачом-рентгенологом. Известно также, что в браке у наследника Самойловой появилась дочь.