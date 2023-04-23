Роналду впервые показал выжившую при родах дочь-близняшку: таких красивых детей редко увидишь

Год назад жизнь Криштиану Роналду разделилась на до и после. Футболист и его возлюбленная Джорджина Родригес снова стали родителями. Однако это радостное событие было омрачено ужасной трагедией.

Возлюбленные ждали появления на свет разнополых близнецов. При родах выжила только девочка, которую родители назвали Беллой Эсмеральдой. Спортсмен не стал скрывать от публики смерть новорожденного сына и поблагодарил врачей за то, что они сделали все в попытках спасти жизнь малыша.

Все это время Роналду оберегал выжившую дочь-близняшку от посторонних глаз. Лишь в день ее рождения Криштиану впервые показал кроху широкой общественности, опубликовав совместное с ней фото в соцсетях. Белла Эсмеральда поразила интернет-пользователей: таких красивых детей редко увидишь. Именинница на снимке смотрит прямо в камеру, и ее взгляд проберет до мурашек любого.