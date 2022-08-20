Рон бы удивился: как теперь выглядит главная красавица «Гарри Поттера»

В фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» роль загадочной красавицы и полувейлы исполнила Клеманс Поэзи. Еще во времена расцвета «поттерианы» поклонники спорили о внешности актрисы, но с тем, что она привнесла в образ Флер Делакур французский шарм, поспорить не мог никто.

На магической франшизе карьера Поэзи не застопорилась: она начала активно сниматься в Америке и Европе, воплощая на экране самые разные роли. В копилке ее работ такие картины как «Залечь на дно в Брюгге», «127 часов» и нашумевший «Довод».

Со временем ее мастерство росло, но юношеское очарование сходило на нет. Сегодня немногие фанаты «Гарри Поттера» узнают в звезде ту самую красавицу, которая свела с ума всех учеников Хогвартса и Рона Уизли. Последний, возможно, тоже удивился бы переменам во внешности Клеманс.

О личной жизни Поэзи практически ничего неизвестно. Она, не таясь, выходила на красную дорожку, будучи в положении, но так и не озвучила имя отца своего сына Лиама и двух других детей.