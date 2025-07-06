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Киноафиша Статьи Ромком Советского Союза: угадайте киноклассику СССР по кадру со «сладкой парочкой» — без «Любовь и голуби» и «Служебного романа»

Ромком Советского Союза: угадайте киноклассику СССР по кадру со «сладкой парочкой» — без «Любовь и голуби» и «Служебного романа»

6 июля 2025 19:05
Ромком Советского Союза: угадайте киноклассику СССР по кадру со «сладкой парочкой» — без «Любовь и голуби» и «Служебного романа»

Начнем с самого простого кадра, но дальше будет сложнее.

Любовь в советском кино — это не просто «поцелуй на фоне берёз». Режиссёры умели показать чувства так, что даже спустя десятилетия герои из черно-белых или слегка выцветших пленок продолжают жить у нас в сердцах. У них не было пафосных признаний на крышах небоскрёбов и дорогих курортов, но были слова, которые пробирали до слёз и простые, узнаваемые всем истории — о том, как найти свою любовь в коммуналке, на стройке века или в зале Дома культуры.

Этот тест не для тех, кто знает «Москва слезам не верит» или «Любовь и голуби» наизусть — мы решили не брать избитые хиты и вспомнить пары поскромнее, но не менее трогательные. Если вы их помните — значит, вы настоящий ценитель не только советского кино, но и романтики. Приготовьтесь проверять свою память: пять вопросов — пять крошечных кинопорталов в мир, где любовь проста и честна. Готовы вспомнить? Тогда — поехали!

Ранее мы также писали: Каникулы не повод филонить: проверим, как хорошо вы помните школьную программу по литературе? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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