Ромком Советского Союза: угадайте киноклассику СССР по кадру со «сладкой парочкой» — без «Любовь и голуби» и «Служебного романа»

Любовь в советском кино — это не просто «поцелуй на фоне берёз». Режиссёры умели показать чувства так, что даже спустя десятилетия герои из черно-белых или слегка выцветших пленок продолжают жить у нас в сердцах. У них не было пафосных признаний на крышах небоскрёбов и дорогих курортов, но были слова, которые пробирали до слёз и простые, узнаваемые всем истории — о том, как найти свою любовь в коммуналке, на стройке века или в зале Дома культуры.

Этот тест не для тех, кто знает «Москва слезам не верит» или «Любовь и голуби» наизусть — мы решили не брать избитые хиты и вспомнить пары поскромнее, но не менее трогательные. Если вы их помните — значит, вы настоящий ценитель не только советского кино, но и романтики. Приготовьтесь проверять свою память: пять вопросов — пять крошечных кинопорталов в мир, где любовь проста и честна. Готовы вспомнить? Тогда — поехали!

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