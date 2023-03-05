Ромка из фильма «Вам и не снилось…» не дожил до 30: ахнете, увидев его детей (фото)

Культовая подростковая мелодрама «Вам и не снилось...» навсегда останется одной из самых душещипательных картин в истории нашего кино. Поклонники фильма знают, что исполнитель главной роли Никита Михайловский ушел из жизни в 27 лет. У него осталось двое детей — сын и дочь. Как сложилась жизнь наследников экранного Ромки?

В 1986 году у Никиты родилась девочка, которую он и его жена Анастасия Сорочан назвали Софьей. Отношения пары были страстными, но в итоге их брак распался. Михайловский хотел, чтобы супруга занималась домом и семьей, однако Анастасия стремилась реализовать себя как модель и актриса.

Сын Сергей родился через год, правда, Никита так и не узнал, что он стал отцом во второй раз. Мальчик появился на свет после недолгих отношений актера с искусствоведом Алисой Туляковой, которая была старше на 11 лет. Замужество ее не интересовало, а вот родить ребенка женщина планировала. Когда родился Сергей, Алиса ничего не сказала о нем Михайловскому.

Дети артиста давно выросли. Несколько лет назад отпрыски Никиты познакомились друг с другом и стали поддерживать связь. Софья переехала в Австралию, где занялась режиссурой. А Сергей стал архитектором. К слову, сын актера поразительно похож на отца. А вот дочь почти ничего не унаследовала от Михайловского, кроме любви к кино.