Романы с Дюжевым и Кончаловским не помогли: эта популярная актриса так и не стала любимицей народа

Про таких, как Карина Андоленко, говорят: добилась успеха через постель. Актриса стала знаменитой, но самого главного все же не получила. Ее пример доказывает, что популярность и народная любовь не одно и то же.

Будучи начинающей артисткой, она сыграла главную роль в фильме «Розы для Эльзы». И вышло так неспроста. По слухам, между красавицей и режиссером Егором Кончаловским случился роман. Также ей приписывают отношения с Дмитрием Дюжевым.

Как там ни было, но амурные связи с коллегами не помогли Андоленко стать настоящей звездой российского кино. Знаменитость снялась в большом количестве картин, но зрители как не любили ее, так и не любят.