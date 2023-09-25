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Киноафиша Статьи Романы с Дюжевым и Кончаловским не помогли: эта популярная актриса так и не стала любимицей народа

Романы с Дюжевым и Кончаловским не помогли: эта популярная актриса так и не стала любимицей народа

25 сентября 2023 10:15
Романы с Дюжевым и Кончаловским не помогли: эта популярная актриса так и не стала любимицей народа

Зрителей не обманешь.

Про таких, как Карина Андоленко, говорят: добилась успеха через постель. Актриса стала знаменитой, но самого главного все же не получила. Ее пример доказывает, что популярность и народная любовь не одно и то же.

Будучи начинающей артисткой, она сыграла главную роль в фильме «Розы для Эльзы». И вышло так неспроста. По слухам, между красавицей и режиссером Егором Кончаловским случился роман. Также ей приписывают отношения с Дмитрием Дюжевым.

Как там ни было, но амурные связи с коллегами не помогли Андоленко стать настоящей звездой российского кино. Знаменитость снялась в большом количестве картин, но зрители как не любили ее, так и не любят.

Романы с Дюжевым и Кончаловским не помогли: эта популярная актриса так и не стала любимицей народа

«Играет очень неубедительно, везде одинаковая, своей игрой не вызывает никакого интереса, какая-то неживая кукла», «То ли переигрывает, то ли не доигрывает, в общем, не хватает чего-то, чтобы поверить ее героиням. Холодный ходячий манекен с ледяным взглядом», «Речь сквозь сжатые зубы. Глядя на фильмы с ее участием, никогда не забываешь, что она играет», — пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Спасская. Новые серии»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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