Романтический месяц: этому знаку зодиака июнь 2023 сулит новое знакомство

Любовь и романтика хороши в любое время года, но лето особенно благоволит парочкам: яркое солнце, ласковое тепло, обилие цветов и красок вокруг как нельзя лучше способствуют нежной страсти. Знакомства, произошедшие в летние месяцы, как будто сохраняют этот пестрый шлейф, который согревает влюбленных во все последующие месяцы. В 2023 году лето начнется под звездой романтики у одного-единственного знака. Рассказываем, кто же этот счастливчик, которому повезет в любви.

Скорпион

Все друзья и подруги разбрелись по парам, а трудоголик Скорпион проводит все свое время на работе и о романтике даже не помышляет. На парочки на улицах посматривает свысока, мол, мне это не нужно. Астрологи уверяют - пройдет совсем немного времени, и водный знак с головой упадет в омут страсти и нежности.

Июнь 2023 сулит представителям этого созвездия головокружительный роман.

А вот кто станет его героем или героиней - покажет время. Больше всего шансов на взаимное и крепкое чувство у Скорпиона с человеком, которого он знает уже давно. Вполне возможно, что тот тайно вздыхает по водному знаку продолжительное время.

Дело в том, что Скорпион бывает настолько поглощен работой, что даже не замечает томных взглядов и многозначительных вздохов в свой адрес. Все вокруг уже давно поняли, что у уроженца знака появился преданный воздыхатель, а тот все никак не обращает на него внимания. Но грядущий июнь расставит все по своим местам.

Возможно, что представитель водной стихии не сразу поймет и оценит чужие чувства.

Поклоннику или поклоннице придется изрядно побегать за Скорпионом, чтобы доказать ему серьезность своих намерений. Дело в том, что в глубине души этот знак очень раним и опасается открываться другому без веской на то причины.

Но мало-помалу искреннему чувству удастся растопить лед недоверия в сердце Скорпиона.

К тому же жаркое лето будет как нельзя лучше этому способствовать. В один прекрасный момент уроженец знака посмотрит на мир новыми глазами и поймет, как это замечательно - любить и быть любимым.

Астрологи советуют водному знаку не бояться своих чувств и смело выражать их. Человек, который появится в жизни Скорпиона, будет заслуживать оказанного ему доверия. А значит, лето 2023 (а там, кто знает, и последующие месяцы и годы) пройдут романтично, страстно и чувственно.