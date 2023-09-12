Романенко из «Интернов» всерьез влюбился в избранницу с «Холостяка»: как сейчас живет блондинка

Екатерина Никулина стала главной звездой шоу «Холостяк». Именно ей актер Илья Глинников подарил заветное кольцо. Знаменитости не скрывали, что их роман совсем не PR-акция, а настоящие чувства, и уже после съемок они начали жить вместе.

Но их отношениям не суждено было стать счастливыми. Спустя некоторое время пара рассталась. По словам Никулиной, они с Глинниковым не сошлись характерами и решили не бороться за свой роман.

Свои силы девушка предпочла посвятить развитию карьеры. Она занялась пением и старательно пытается покорить музыкальный олимп, представив уже несколько песен. Помимо этого, Екатерина постоянно участвует в фотосессиях. О жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях, где на нее подписано чуть меньше трех тысяч подписчиков со всего мира.