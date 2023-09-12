Романенко из «Интернов» всерьез влюбился в избранницу с «Холостяка»: как сейчас живет блондинка
Реалити-шоу не помогло построить личную жизнь звезде экрана.
Екатерина Никулина стала главной звездой шоу «Холостяк». Именно ей актер Илья Глинников подарил заветное кольцо. Знаменитости не скрывали, что их роман совсем не PR-акция, а настоящие чувства, и уже после съемок они начали жить вместе.
Но их отношениям не суждено было стать счастливыми. Спустя некоторое время пара рассталась. По словам Никулиной, они с Глинниковым не сошлись характерами и решили не бороться за свой роман.
Свои силы девушка предпочла посвятить развитию карьеры. Она занялась пением и старательно пытается покорить музыкальный олимп, представив уже несколько песен. Помимо этого, Екатерина постоянно участвует в фотосессиях. О жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях, где на нее подписано чуть меньше трех тысяч подписчиков со всего мира.
«Вы очень красивая», «Самая лучшая в „Холостяке“», — считают пользователи Сети.