Роман с Градским и громкий провал: как живет самая скандальная победительница «Голоса»

Победа в телевизионном шоу не гарантирует успеха. Это подтверждает пример Александры Воробьевой. Певица утерла нос самому Ярославу Дронову. Она обошла своего соперника и взяла первое место в третьем сезоне «Голоса». Однако сегодня певца под псевдонимом SHAMAN знают все, а вот ее имя помнят немногие.

Карьера талантливой исполнительницы потерпела громкий провал. Артистка творческую деятельность не оставила, но ее песни популярностью не пользуются. Репутацию себе исполнительница заработала далеко не безукоризненную.

Блондинке приписывали страстный роман с ее наставником Александром Градским. Отношения мэтра и его подопечной были близкими и доверительными. Зная, что композитор всегда питал слабость к красивым женщинам, зрители заподозрили неладное. Воробьева домыслы о любовной связи с музыкантом всегда отрицала. В любом случае ни с Градским, ни без него покорить российский шоу-бизнес не вышло.