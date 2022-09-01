Роман с Гордон, драки и публичные скандалы: как сложилась судьба «кадета» Кирилла Емельянова

Кирилл Емельянов стал известен благодаря сериалу «Кадетство». Популярное шоу мгновенно сделало его знаменитым, подарив высокие гонорары и поклонников. Однако, как оказалось, известность имела и весьма негативные для артиста последствия.

Еще во время съемок Емельянов пристрастился к горячительным напиткам. Он любил наведываться в бары и делал там дорогие заказы, чтобы таким образом привлекать посетительниц заведения. В итоге практически каждый вечер парень уходил домой с новой спутницей, а особенно любил знакомиться с девушками, которые значительно старше. Например, по информации СМИ, он даже встречался с Екатериной Гордон, младше которой на 10 лет. Сама правозащитница не подтвердила эту информацию, но и не стала скрывать, что действительно дружит с актером.

Подобное поведение привело к многочисленным скандалам. Емельянов не раз ввязывался в драки в нетрезвом состоянии, а однажды избил бригаду скорой помощи, когда та пыталась привести его в сознание во время подобного «отдыха». Знаменитость из-за такого поведения даже уволили из театра.

Со временем артист так и не смог наладить свою личную жизнь. Емельянов в 18 лет женился на актрисе Екатерине Директоренко, с которой воспитал двоих наследников, но в итоге девушка ушла от него. Как признавалась экс-супруга знаменитости, она не смогла найти в бывшем муже спокойствие и решила не тратить на него свои силы.