Роман не продлится долго: Весы никогда не влюбятся в эти знаки Зодиака

Принято считать, что коммуникабельные представители воздушной стихии, в том числе Весы, легко находят общий язык с любыми знаками зодиака. На самом деле это не так - какими бы открытыми и доброжелательными собеседниками ни были подопечные Венеры, с некоторыми знаками мэтч у них никак не получается. По словам астрологов, эти представители зодиакальной плеяды никогда не станут героями романа Весов. Даже если между ними завяжутся отношения, с наибольшей долей вероятности они вскоре закончатся.

Рак

Как все воздушные знаки, Весы не представляют своей жизни без общения. Нет, конечно же, они ценят тепло домашнего очага, но если перед ними встанет дилемма - провести вечер в компании друзей или дома перед телевизором, они без лишних раздумий сделают выбор в пользу первого варианта и позовут с собой партнера.

Вот только если избранником Весов будет Рак, они точно не придут к общему знаменателю.

Водный знак - типичный домосед, которого калачом не выманишь за пределы любимого места обитания. Постоянные отлучки Весов станут причиной многочисленных ссор, и вскоре этот союз обязательно распадется.

Дева

Даже если взглянуть на стихии Весов и Девы - воздух и земля - становится понятно, что им не по пути. Представители воздушного знака легкие на подъем, любознательные, стремящиеся отведать что-то новое, в то время как земной знак - консерватор, которому любые перемены в тягость, как и острые ощущения.

Дева будет постоянно поучать своего партнера, читать нотации, как будто они не влюбленные, а строгий наставник со своим подопечным.

Разумеется, очень скоро Весам надоест чувствовать себя провинившимся двоечником, и они при первой же возможности сбегут из-под опостылевшего чрезмерного контроля.

Рыбы

Сложно найти более неподходящие друг другу знаки, чем Рыбы и Весы. У их представителей совершенно разные темпераменты, ценности, взгляды на жизнь. Рыбы - мечтатели, которые никогда не снимают розовых очков и принимают желаемое за действительное.

Весы - реалисты, которые ставят цели и добиваются их.

В погоне за своими иллюзиями Рыбки могут решить, будто воздушный знак без ума от них, и начать досаждать своим вниманием. “Где ты?”, “Что у тебя было на обед?”, “Может быть, погуляем вместе вечером?” - все эти вопросы от Рыб будут лишь раздражать свободолюбивых представителей знака, пока их терпение не иссякнет.