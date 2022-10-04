Роман набирает обороты: Леонардо ДиКаприо подловили с новой возлюбленной

Леонардо ДиКаприо шокировал пользователей Сети своим новым романом. Как уверены поклонники, звезда «Титаника» начал встречаться с моделью Джиджи Хадид, которая на 20 лет младше.

Так, впервые знаменитостей заметили вместе в Нью-Йорке, где проходила Неделя моды. Влюбленные вместе посетили показ Versace, после чего про их возможный роман и начали говорить. Сейчас же ДиКаприо и Хадид оказались замечены в Париже. Пара остановилась в отеле Royal Monceau и вместе посещает все знаковые мероприятия Недели моды в компании друг друга. Фанаты уверены, что совместное времяпрепровождение можно считать косвенным подтверждением их связи.

Сами знаменитости, как пишет портал EOnline, пока никак не комментируют свой роман. При этом инсайдеры, знакомые с голливудским актером, утверждают, что последнее время ДиКаприо старается узнать как можно больше о Джиджи, чтобы регулярно удивлять ее приятными сюрпризами.