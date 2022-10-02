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Роман на съемочной площадке «Элен и ребят» аукнулся спустя 30 лет

2 октября 2022 16:45
Роман на съемочной площадке «Элен и ребят» аукнулся спустя 30 лет

Стало известно, почему звезда сериала так и не вышла замуж. 

 

Актриса Элен Ролле, исполнившая главную роль в сериале «Элен и ребята», так и осталась заложницей образа идеальной студентки. Ролле никогда не была замужем, и ей даже не приписывали романов – зрители считали ее слишком правильной. Да и никто не сомневался, что Патрик Пьюдеба, сыгравший Николя, и есть идеальная пара для актрисы.

Элен Ролле тщательно скрывает свою личную жизнь. Но спустя много лет Пьюдеба признался, что главные звезды сериала любили друг друга и в жизни. После разрыва Ролле и Пьюдеба смогли сохранить дружеские отношения и даже называют друг друга братом и сестрой. Быть может, неостывшие чувства не позволили актрисе найти другого суженного?

Сейчас Элен Ролле 55 лет. Она воспитывает двоих приемных детей из Эфиопии. Мальчика и девочку Ролле увидела в местном приюте и не смогла пройти мимо, став любящей мамой для малышей.

Фото: Кадр из сериала " Элен и ребята" (1992-1994)
Алла Новикова
Алла Новикова
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