Роман на съемочной площадке «Элен и ребят» аукнулся спустя 30 лет

Актриса Элен Ролле, исполнившая главную роль в сериале «Элен и ребята», так и осталась заложницей образа идеальной студентки. Ролле никогда не была замужем, и ей даже не приписывали романов – зрители считали ее слишком правильной. Да и никто не сомневался, что Патрик Пьюдеба, сыгравший Николя, и есть идеальная пара для актрисы.

Элен Ролле тщательно скрывает свою личную жизнь. Но спустя много лет Пьюдеба признался, что главные звезды сериала любили друг друга и в жизни. После разрыва Ролле и Пьюдеба смогли сохранить дружеские отношения и даже называют друг друга братом и сестрой. Быть может, неостывшие чувства не позволили актрисе найти другого суженного?

Сейчас Элен Ролле 55 лет. Она воспитывает двоих приемных детей из Эфиопии. Мальчика и девочку Ролле увидела в местном приюте и не смогла пройти мимо, став любящей мамой для малышей.