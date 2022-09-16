Роман, который никто не помнит: не поверите, с кем встречался Том Круз

Том Круз покорил Голливуд еще в 1980-х и не делал никаких пауз в карьере. От второстепенных ролей в малобюджетных проектах он быстро продвинулся до главных персонажей в блокбастерах. А центральный герой во франшизе фильмов «Миссия невыполнима» сделал его одним из самых «кассовых» актеров в США и любимцем женщин.

За личной жизнью Круза следили так же внимательно, как и за его работами на экране. Тем более, что актер охотно подкидывал поводы для обсуждений. Перед его обаянием не устояли Мелисса Гилберт, Хизер Локлир, Ребекка Де Морнэй, Пенелопа Крус и даже Шер. После не очень удачного брака с Мими Роджерс Том женился на Николь Кидман в 1990 году. Его третьей супругой стала Кэти Холмс. А сейчас Крузу приписывают роман с молодой коллегой Хейли Этвелл.

В череде пассий звезды чаще всего совсем забывают о модели и актрисе Софии Вергаре. Их познакомил общий друг Уилл Смит на вечеринке перед «Оскаром» в начале нулевых. Том тут же пустил в ход все свое обаяние, а после первой встречи буквально забросал Вергару сообщениями и подарками. Они начали встречаться, но уже через пару месяцев модель поняла, что эти отношения подарят ей роль «миссис Круз», а о собственной карьере можно будет забыть. И София безжалостно отвергла ухаживания знаменитости.