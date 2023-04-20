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Роман Костомаров обратился к народу с единственной просьбой: от слов мурашки по коже

20 апреля 2023 15:45
Роман Костомаров обратился к народу с единственной просьбой: от слов мурашки по коже

Фигурист расставил все точки над i.

Многие замерли в ожидании сенсационных подробностей о состоянии Романа Костомарова. Фигурист еще в январе был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии. Все это время он отказывался комментировать ситуацию. Теперь же спортсмен нарушил затянувшееся молчание.

Через свое близкое окружение олимпийский чемпион обратился к народу с единственной просьбой. Бывший напарник Татьяны Навки ясно дал понять, что ждать откровений о его самочувствии не стоит.

Инсайдер заявил, что сегодня жизни Романа ничего не угрожает. По его словам, это все, что широкой общественности следует знать о состоянии звезды фигурного катания. При этом источник уточнил: когда Костомаров пройдет все необходимые курсы и выйдет из центра реабилитации, то при желании сам расскажет о своей трагедии.

В настоящее время спортсмен, который ранее перенес частичную ампутацию конечностей, не желает вдаваться в подробности случившегося.

«Сейчас он попросил тишины», — приводит слова инсайдера портал Sport 24.

Фото: globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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