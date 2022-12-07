Роман Катерины со слесарем Гошей ждет крах: раскрыты имена с идеальной совместимостью

Одной из самых красивых историй любви на отечественном телевидении стала история главных героев фильма «Москва слезам не верит». Добившись высокого положения в обществе, Катерина влюбилась в обычного слесаря Гошу, для которого было крайне важно иметь в женах кого-то попроще.

Узнав правду о возлюбленной, он все же соглашается остаться с ней. Тем не менее радоваться рано. Есть все основания говорить о том, что этот роман ждет крах. К такому выводу невольно приходишь, глядя на список мужских и женских имен с идеальной совместимостью, опубликованный Telegram-каналом «Звездная пыль».

Увы и ах, но Катерине подходит не Георгий, а исключительно Павел. Что касается других удачных сочетаний, то Анна будет счастлива с Алексеем, Татьяна найдет отдушину в Станиславе, Светлана сможет построить крепкую семью только с Александром, Ольга всегда найдет общий язык с Дмитрием, а Наталья — с Игорем. Даниилу подавай исключительно Елизавету, София никогда не пожалеет о том, что вступила в отношения с Максимом, Дарья просто создана для Егора, а Мария станет идеальной женщиной для Виктора.