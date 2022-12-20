Рома Букин женился втайне от россиянок: как выглядит его избранница (фото)

Александр Якин прославился на всю Россию, когда ему было всего 15 лет. К этому времени подросток уже несколько лет играл на сцене детского театра и пару раз засветился в кино. Но именно роль остроумного Ромы Букина из сериала «Счастливы вместе» сделала его известным.

Персонаж принес молодому человек не только популярность, но и проблемы. Студента ГИТИСа отказывались брать в другие проекты: на пробах режиссеры хвалили талант Александра, но видели в нем все того же Букина-младшего. Выбраться из этого замкнутого круга неудачных кастингов Якину удалось в 2011 году, когда он получил роль в сериале «Восьмидесятые». Вслед за этим проектом начали поступать новые предложения о съемках, работу в кино молодой актер совмещал со службой в Театре Наций.

Сложилась и личная жизнь Александра. Еще в студенчестве он познакомился с однокурсницей Анной Зайцевой, на которой женился в 2016 году. Якину удалось оставить свадьбу втайне от поклонниц, тем более что он довольно редко делится личной информацией в Интернете. Лишь через несколько лет подписчицы актера в соцсетях обнаружили, что Александра с Анной связывает уже не только длительный роман, но и штамп в паспорте.