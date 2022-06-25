Роли Хаматовой достанутся Пересильд: ей заплатят вдвое больше

Чулпан Хаматова, уехавшая из Россию в Латвию, сейчас находится в сложном положении. Несмотря на наличие недвижимости за границей, вся ее работа была сконцентрирована в России. Недавно она дебютировала в Рижском театре с моноспектаклем, однако до былых гонораров еще далеко. Театр Нации, в котором работала Хаматова, уже нашел ей замену.

Вместо Чулпан на сцене спектакля «Рассказы Шукшина» будет играть актриса Юлия Пересильд и, по сообщениям источников, будет получать за свою работу в два раза больше. Если за один выход Чулпан получала 63 504 рубля, то Пересильд заработает 146 092 рубля за вечер. Руководство театра возлагает на Юлию большие надежды, ведь до отъезда Чулпан была одной из самых востребованных театральных актрис и оставила после себя много ролей.

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Юлии также предложили заменить Хаматову в других спектаклях театра: «Жена», «Река и Корова», «Суфлер», «Рассказчица», «Матрена», «Немая сестра».