Ролана Быкова от роли спас сердечный приступ: обомлеете, кого он не сыграл

Ролан Быков был выдающимся режиссером и актером. Но однажды он упустил роль, которая сделала другого артиста звездой СССР.

Изначально создатели телесериала «Место встречи изменить нельзя» хотели, чтобы Горбатого сыграл Быков. Артист воспротивился, потому что герой ему совсем не нравился. Он объяснил, что не так давно пережил болезненный развод, поэтому играть «горбуна» у него нет никакого желания. Кроме того, у актера начинался роман с коллегой Еленой Санаевой, и он не хотел предстать перед ней в таком виде.

Но в конце концов Ролана Антоновича уговорили приехать на пробы, но внезапно у актера случился сердечный приступ. Так ценой своего здоровья Быков спасся от несимпатичной ему роли.

Тогда создатели фильма связались с Арменом Джигарханяном. Он ничего не знал о романе братьев Вайнеров, который был взят за основу сюжета. Актеру отправили сценарий, и уже на следующий день он прибыл на съемки. Роль Горбатого стала одной из самых знаковых в его карьере.