Ролан Быков в последний момент потерял роль в этом фильме: режиссер был на седьмом небе от счастья

В фильмографии Ролана Быкова могло быть на одну достойную картину больше. Актера уже утвердили на роль, но беда пришла откуда не ждали. Незадолго до начала съемок звезде экрана указали на дверь.

В комедии «Золотой теленок» артист должен был воплотить Паниковского. Режиссер Михаил Швейцер принял окончательное решение, но тут что-то заставило его посоветоваться с другом. Зиновий Гердт выбор приятеля не одобрил. По его мнению, мошенник должен был предстать перед зрителями жалким и недалеким человеком.

Под это амплуа Быков никак не подходил. Постановщик отказал Ролану Антоновичу и был вне себя от счастья из-за того, что успел сменить его на Гердта. И тот, надо отметить, с поставленной задачей справился отлично.

Зрители высоко оценили экранизацию произведения Ильфа и Петрова. И даже чиновники, которые изначально к работе Швейцера относились со скепсисом, остались довольны.