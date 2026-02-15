Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда

«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда

15 февраля 2026 14:15
«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда

Кастинг на главную роль наверняка был уморительным.

В «Пчеловоде» он разбирался с врагами, вооружившись банкой меда и праведным гневом. В «Мастере» ходил на стройку в каске и с кувалдой. В «Меге» нырял к мегалодону, в «Убежище» стал смотрителем маяка. Но теперь, похоже, профессии у Стэйтема кончились, ведь в новом фильме Дэвида Литча он станет... Стэйтемом

Проект с говорящим названием «Джейсон Стэйтем украл мой байк» – мета-комедия и боевик в одном лице, где актер «сыграет роль всей жизни и станет глобальной экшен-звездой Джейсоном Стэйтемом».

Бюджет – за 80 миллионов, рейтинг – PG-13, съемки – в мае, сообщает Deadline. Сценарий написала одна из авторов «Коня БоДжека», а значит, атмосфера будет та еще.

«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда

Сюжет держат в тайне, но название – идеальный спойлер. Главный герой, похитивший чей-то байк, – сам Стэйтем. То есть он здесь не водитель, не киллер, не коп, не пчеловод. Он – версия себя, настолько перегруженная экранными амплуа, что уже не отличить от персонажа.

Литч и Стэйтем уже делали «Хоббса и Шоу» – там тоже было много самоиронии, но все-таки внутри вселенной «Форсажа». Здесь же – чистая пост-ирония: экшен-комедия, где главный герой не притворяется, а просто существует как Джейсон Стэйтем, и этого достаточно.

Честно, это лучшее, что могло случиться с актером после двадцати лет односложных названий и бесконечных драк!

Наконец-то он не будет спасать дочь, мстить за пчелиный улей или поднимать со дна мегалодона. Он будет просто Джейсоном Стэйтемом – и кому-то за это, видимо, придется ответить.

Фото: Кадр из фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше