«Роль всей жизни»: следующий фильм Стэйтема станет главным в его карьере – сыграет того, кого не играл никогда

В «Пчеловоде» он разбирался с врагами, вооружившись банкой меда и праведным гневом. В «Мастере» ходил на стройку в каске и с кувалдой. В «Меге» нырял к мегалодону, в «Убежище» стал смотрителем маяка. Но теперь, похоже, профессии у Стэйтема кончились, ведь в новом фильме Дэвида Литча он станет... Стэйтемом

Проект с говорящим названием «Джейсон Стэйтем украл мой байк» – мета-комедия и боевик в одном лице, где актер «сыграет роль всей жизни и станет глобальной экшен-звездой Джейсоном Стэйтемом».

Бюджет – за 80 миллионов, рейтинг – PG-13, съемки – в мае, сообщает Deadline. Сценарий написала одна из авторов «Коня БоДжека», а значит, атмосфера будет та еще.

Сюжет держат в тайне, но название – идеальный спойлер. Главный герой, похитивший чей-то байк, – сам Стэйтем. То есть он здесь не водитель, не киллер, не коп, не пчеловод. Он – версия себя, настолько перегруженная экранными амплуа, что уже не отличить от персонажа.

Литч и Стэйтем уже делали «Хоббса и Шоу» – там тоже было много самоиронии, но все-таки внутри вселенной «Форсажа». Здесь же – чистая пост-ирония: экшен-комедия, где главный герой не притворяется, а просто существует как Джейсон Стэйтем, и этого достаточно.

Честно, это лучшее, что могло случиться с актером после двадцати лет односложных названий и бесконечных драк!

Наконец-то он не будет спасать дочь, мстить за пчелиный улей или поднимать со дна мегалодона. Он будет просто Джейсоном Стэйтемом – и кому-то за это, видимо, придется ответить.