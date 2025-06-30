Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Роль в «Трое» стала самым большим унижением в карьере Орландо Блума — всему виной одна сцена

Роль в «Трое» стала самым большим унижением в карьере Орландо Блума — всему виной одна сцена

30 июня 2025 07:58
Роль в «Трое» стала самым большим унижением в карьере Орландо Блума — всему виной одна сцена

Актер сто раз пожалел, что согласился сыграть в фильме.

Не всегда артисты вольны выбирать работу по душу. Порой они играют, преодолевая стыд и внутреннее возмущение, а потом годами не пересматривают фильм с собственным участием.

Роль Париса в эпическом боевике «Троя» могла бы стать триумфом для Орландо Блума, а обернулась личной катастрофой. В 2004 году актер был на пике популярности – после «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря» о нем узнал весь мир. И возможность сыграть мифического героя казалась ему заманчивой.

Блум был идеальным кандидатом на роль прекрасного, но трагического принца. Артист не подозревал, каким унижениям он подвергнется на съемках.

Звезду смутил сценарный эпизод, в котором Парис отчаянно цепляется за брата и просит спасти его. Но агент убедил Орландо Блума сыграть ненавистную сцену, в котором он рыдает и падает в ноги Гектору.

Роль в «Трое» стала самым большим унижением в карьере Орландо Блума — всему виной одна сцена

Эпизод стал культовым и превратился в мем, к неудовольствию Блума, который совсем не хотел остаться в памяти зрителей жалким и малодушным красавчиком. Долгие годы актер исполнял роли брутальных и харизматичных мужчин – снайпер в «Заклятии», воин в «Царстве небесном» – лишь бы отойти от надоевшего амплуа.

Читайте также: Непростительная ошибка – эти ляпы в фильме «Троя» замечают даже те, кто не разбирается в истории.

Фото: Кадры из фильма «Троя».
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
В «Гарри Поттере» его узнают даже не фанаты: но как хорошо вы помните 6 других ролей Дэниела Рэдклиффа? (тест) В «Гарри Поттере» его узнают даже не фанаты: но как хорошо вы помните 6 других ролей Дэниела Рэдклиффа? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит «Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Читать дальше 21 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше