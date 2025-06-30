Роль в «Трое» стала самым большим унижением в карьере Орландо Блума — всему виной одна сцена

Не всегда артисты вольны выбирать работу по душу. Порой они играют, преодолевая стыд и внутреннее возмущение, а потом годами не пересматривают фильм с собственным участием.

Роль Париса в эпическом боевике «Троя» могла бы стать триумфом для Орландо Блума, а обернулась личной катастрофой. В 2004 году актер был на пике популярности – после «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря» о нем узнал весь мир. И возможность сыграть мифического героя казалась ему заманчивой.

Блум был идеальным кандидатом на роль прекрасного, но трагического принца. Артист не подозревал, каким унижениям он подвергнется на съемках.

Звезду смутил сценарный эпизод, в котором Парис отчаянно цепляется за брата и просит спасти его. Но агент убедил Орландо Блума сыграть ненавистную сцену, в котором он рыдает и падает в ноги Гектору.

Эпизод стал культовым и превратился в мем, к неудовольствию Блума, который совсем не хотел остаться в памяти зрителей жалким и малодушным красавчиком. Долгие годы актер исполнял роли брутальных и харизматичных мужчин – снайпер в «Заклятии», воин в «Царстве небесном» – лишь бы отойти от надоевшего амплуа.

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