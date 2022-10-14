Роль в культовом блокбастере аукнулась: развлечения «Тора» могли обернуться трагедией

Крис Хемсворт не может выйти из образа неуязвимого Тора из кинематографической вселенной Marvel. Даже вне съемочной площадки актер старается держать марку, чего бы это ему ни стоило.

В социальных сетях Хемсворт опубликовал видео, где показал одно из своих развлечений, которое вполне могло обернуться трагедией. В кадре актер предстал вместе с настоящей змеей, которая обвила его шею до такой степени, что создается впечатление, будто она вот-вот задушит знаменитость.

Тем временем артист как ни в чем не бывало смеялся в камеру, но его истинное состояние выдавало покрасневшее от напряжения лицо. Стоит ли говорить, что поклонники не на шутку перепугались за своего кумира. Были и такие, кто восхитился мужеством звезды.