Роль в «Глухаре» сыграла злую шутку: почему Денис Рожков так и остался в «форме полицейского» — на самом деле у него есть другая страсть

Денис Рожков, по большому счету, двигался про карьерной лестнице так же, как многие другие актеры того времени: «Моя прекрасная няня», «Возвращение Мухтара» — стандартный набор для молодых артистов нулевых. Настоящий взлет произошел, когда в его жизни появился «Глухарь».

Роль Дениса Антошина не просто принесла ему популярность, а стала буквально его второй личностью на долгие годы. Уже после первых серий Рожкова стали узнавать на улице, просили фото, а он сам признавался, что ловил кайф от свалившейся славы.

После первых же серий меня стали узнавать на улице, подходить за автографом, показывать пальцем: "О! Антошин!". Не стану лукавить: все это мне очень нравилось.

Долго это не продлилось

«Глухарь» насчитывает всего три сезона, и сегодня это удивляет. Любой успешный сериал сегодня растягивают до предела, но тогда НТВ закрыла историю, не пытаясь выжать из нее максимум.

Рожков еще появлялся в спин-оффах вроде «Пятницкого» и «Карпова», однако это уже было очень далеко от оригинала. Киновселенная закрылась, а вместе с ней закончились и роли, которые могли бы удержать актера на волне.

После «Глухаря» наступил период, когда Рожков продолжал работать, но без прежнего размаха. Например, есть четыре сезона «Чужого района». С популярностью «Глухаря» ему, конечно, не тягаться.

Клеймо одной роли

Дальше он появлялся в основном в «Условном менте». Идти дальше стало сложнее: индустрия изменилась, а Рожков, при всей любви зрителей, не получал предложений, которые выведут его на новый уровень.

Отдельная тема — клеймо одной роли. Многие уверены, что Антошин навсегда прикрепил к Рожкову образ «доброго мента с харизмой». Сам актер с этим не согласен, и неоднократно повторял: он играет человека, а не форму.

Мне вообще неважно, полицейский он или нет, — это дело двадцать пятое. Я играю человека, определенный характер своего персонажа.

Ни о чем не жалеет

Рожков не пропал и не ушел в тень. Он продолжает сниматься, как раз с его участием выходит шестой сезон «Условного мента». На сериалах он не зацикливается, потому что его главный источник энергии — джаз. Он играет на трубе, выступает со своей группой Doo-Dee. Их музыка иногда звучит в тех сериалах, где актер снимается.

Любимый зрителями «Антошин» не стремится в Голливуд, не ищет хайпа, не гонится за модой. Он живет спокойной жизнью и не переживает о том, что возможно в каждой роли ему придется носить полицейскую форму. Но, кто знает, может все еще впереди.

Ранее мы писали: «Сценаристу 10 из 10»: Паламарчука любят за «Невского», но его лучший сериал спрятан в топ-250 Кинопоиска