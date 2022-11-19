Роль, ставшая проклятием: почему Татьяна Ташкова возненавидела «Тетю Асю» из рекламы

Сложно было найти в 90-е годы россиянина, который не знал бы слоган известной рекламы отбеливателя «Тетя Ася приехала!». О героине ролика шутили со сцены, слагали анекдоты, а имя стало нарицательным. Но актриса, ставшая тетей Асей, к такой популярности относилась с сожалением.

На счету Татьяны Ташковой были десятки театральных работ, более 30 кинопроектов, однако часть зрителей так и запомнила ее по персонажу из рекламы. Обрушившаяся на нее популярность после выхода роликов была так высока, что актрисе пришлось перекраситься в брюнетку — с новым цветом волос на улице ее узнавали куда реже.

При этом Пашкова и не собиралась соглашаться на съемки в рекламе, считая это несерьезным занятием для актрисы. Ее вынудили жизненные обстоятельства: работы в кино и театре в 90-е годы стало очень мало, гонорары не платили, а Татьяна обеспечивала не только себя, но и мужа Евгения, вышедшего на пенсию, и их сына. А предложение о роли в рекламе бытового средства сулило ей хороший доход. Но она и не представляла, что позже возненавидит тетю Асю.