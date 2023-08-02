Роль стала проклятием: ту самую тетю Асю из рекламы отбеливателя не узнать

Именно реклама отбеливателя «Асе» сделала из Татьяны Ташковой всероссийскую звезду. За несколько лет она появилась во множестве запоминающихся роликов, однако далеко не все знают, с какими проблемами столкнулась артистка из-за этой работы.

Дело в том, что контракт ограничивал Ташкову в выборе ролей. Она не могла реализовать свои профессиональные амбиции, но с каждым роликом ее популярность только увеличивалась.

В итоге она была вынуждена поставить карьеру на паузу. В течение нескольких лет Ташкова не снималась, а вернулась к работе только в 2004 году.

Сегодня артистка продолжает сниматься в кино и сериалах. Зрители могли видеть ее, например, в «Сыне моего отца» или медицинской драме «Редкая группа крови». Однако зрители больше не узнают в актрисе любимую тетю Асю. Как отмечают фанаты, прошедшие годы и значительная пауза в карьере заметно сказались на внешности знаменитости.