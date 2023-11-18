Роль Снегурочки стала проклятием для молодых актрис: ничего хорошего с ними не случалось

А ведь это был даже не Булгаков.

Снегурочку все знают как веселую и жизнерадостную внучку Деда Мороза. Но мало кто изучал биографию сказочного персонажа. Участь прототипа, который «списали» с пьесы Александра Островского, была трагична. И во многом эта участь постигла актрис, которые сыграли сказочного персонажа в разных сказках и в разные временные промежутки.

Евгения Филонова сыграла главную роль в «Снегурочке» 1970 года. Фильм восприняли на ура, а актриса проснулась настоящей всесоюзной звездой. Однако слава не принесла артистке денег. Ей приходилось соглашаться играть Снегурочку на утренниках за мизерные гонорары. Большие роли ей не предлагали. А в достаточно молодом возрасте, в 42 года, Филонова за считанные недели «сгорела» от онкологического заболевания.

Наталия Богунова сыграла Снегурочку в 1971 году в ленте «Весенняя сказка». И жизнь ее имела точно такой же сценарий, как и у Евгении Филоновой, но с маленькими исключениями: бешеная слава — забвение — ранняя смерть. Богунова умерла в 65 лет во время отдыха на острове Крит.

Ирина Борисова, которая сыграла Снегурочку в «Новогодних приключениях Маши и Вити», тоже быстро распрощалась с актерской карьерой. Правда, сделала это сама, а не по воле обстоятельств. Но о своем выборе сильно жалела, ведь предпочла семью карьере. В актерство Борисова пыталась вернуться, но безуспешно.