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Роль Шурика меркнет: иностранцы запомнили Демьяненко по этому фильму

21 ноября 2023 14:45
Роль Шурика меркнет: иностранцы запомнили Демьяненко по этому фильму

Актер ярко зарекомендовал себя в драме.

Для российских зрителей Александр Демьяненко навсегда останется воплощением Шурика. В этом амплуа актер появился в комедиях Леонида Гайдая и моментально закрепил его за собой. Даже в жизни к артисту так иногда обращались, причем и незнакомые люди.

А вот иностранцы запомнили Демьяненко совсем по другому проекту. К моменту съемок у Гайдая он был уже очень востребованным актером, успевшим сыграть в двух десятках лент. Особняком в этом списке стоит фильм «Мир входящему». Картина получила славу далеко за пределами СССР благодаря тому, что была показана на Венецианском кинофестивале.

Демьяненко сыграл в драме младшего лейтенанта Красной армии, который в годы войны помогает добраться до убежища беременной немке. По сравнению с этой ролью комичный образ Шурика просто меркнет.

Однако насыщенный график съемок не позволял Демьяненко хорошо зарабатывать. Поэтому он дал свое согласие на переезд и на работу в «Ленфильме». Именно там были сняты комедии Гайдая. Впоследствии актер жалел об этом решении: режиссеры больше не видели в нем никого, кроме Шурика, нормальных ролей не доставалось и в театре.

Роль Шурика меркнет: иностранцы запомнили Демьяненко по этому фильму
Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), кадр из фильма «Мир входящему» (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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