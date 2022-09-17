Роль раздора: чем Ходченкова бесила самого Говорухина

Астрологи рассказали, какие вещи сделали бы жизнь этих знаков лучше.

Станислав Говорухин взял начинающую актрису Светлану Ходченкову на главную роль в фильме «Благословите женщину» за ее натуральную русскую красоту. В то время стройная Ходченкова набрала 20 килограмм, из-за чего сильно комплексовала. Но режиссер убеждал актрису, что легкая полнота ей идет – и если она похудеет, то потеряется среди других молодых артисток.

Но Ходченкова не последовала совету мэтра – уже во время съемок картины «Благословите женщину» она села на диету.

Говорухин не захотел больше работать с постройневшей актрисой. Однако несмотря на радикальную перемену, Светлана Ходченкова стала одной из самых узнаваемых звезд российского кино. И знаменитый режиссер передумал – спустя 12 лет Ходченкова и Говорухин снова встретились на съемках его картины «Конец прекрасной эпохи».