Роль приблизила беду: гибель звезды «Возвращения Мухтара» ужаснет любого

Зрители могут помнить Наталью Юнникову по роли в сериале «Возвращение Мухтара». Она начала играть следователя Василису Михайлову еще в 2007 году, задержавшись в проекте на долгие 7 лет. Хотя именно картине актриса была обязана популярностью, Юнникова не любила вспоминать об этой работе. В редких интервью она сетовала, что стала заложницей подобного амплуа, и это принесло ей разочарование. Наталья была уверена, что именно героиня Василисы привела к тому, что другую работу ей долгое время не предлагали.

Кроме того, злополучная роль приблизила к ней беду. Работа над сериалом оказалась омрачена для Юнниковой романом с женатым коллегой. Избранник то заявлял ей о любви, то отвергал. Постоянные стрессы вымотали здоровье Натальи, и она решила порвать и с сериалом, и с бойфрендом.

Такое напряжение не прошло даром для актрисы. В 2011 году 37-летняя Юнникова скоропостижно скончалась от кровоизлияния в мозг. Ее обнаружили без сознания в квартире мама и сын, вернувшиеся с прогулки. Мальчику тогда было всего 11 лет, пишет «Экспресс газета ».