Роль по «блату»: ахнете, чем подкупила Гайдая Наталья Крачковская

В бессмертной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» снялись ярчайшие звезды СССР. Многие цитаты оттуда давно ушли в народ, и даже спустя столько лет одной из любимых остается коронное «И тебя вылечат!».

Фразу произносит эксцентричная жена управдома Бунши. Роль блистательно исполнила актриса Наталья Крачковская. Ее образ стал одним из самых запоминающихся, ничуть не уступая центральным персонажам в харизме.

Однако изначально Гайдай планировал позвать на эту роль Нонну Мордюкову. Но Крачковская убедила режиссера взять в фильм именно ее: «Возьмите меня, пожалуйста. Честное слово, я хорошо сыграю».

Гайдай призадумался и дал добро — его подкупили рвение и энтузиазм артистки. В итоге свое обещание Крачковская сдержала, а режиссер был доволен выбором.

Кстати, актриса немало намучилась во время съемок. В сцене, где она снимает парик, зритель на самом деле видит парик. Артистка отказалась стричь локоны, и поэтому ей сделали накладные короткие волосы из купальной шапочки. Но парик оказался мал Крачковской и сдавливал лицо. Поэтому сцены со коротко стриженной героиней снимали долго и муторно.