Роль оказалась проклятой: актер из «Особенностей национальной охоты» пожалел, что согласился на съемки

В лихие 90-е Алексей Булдаков, как и многие в российском кинематографе, остался без работы. Актер был готов трудиться хоть грузчиком, хоть дворником, лишь бы принести в дом какую-то копеечку. Тогда он еще не знал, что его звездный час впереди.

Роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» превратила артиста в любимца зрителей. Карьера знаменитости пошла в гору. Звезду также начали приглашать на съемки в рекламе, что помогло ему поправить свое финансовое положение.

Кажется, проект Александра Рогожкина стал для лицедея подарком судьбы. Однако в то же время эта лента была для него и проклятием.

Как это часто бывает, Алексей Иванович стал заложником одной роли. Ему не раз пришлось жалеть, что он согласился на съемки в знаменитой комедии, поскольку и зрители, и режиссеры не видели в нем никого, кроме Михалыча.