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Роль не принесла стареющей Гурченко известности: ее никто не узнал

9 сентября 2022 07:30
Роль не принесла стареющей Гурченко известности: ее никто не узнал

Поклонники не скрывают свое удивление, когда узнают правду.

Людмила Гурченко обрела всероссийскую известность благодаря таким фильмам, как «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь» или, например, «Вокзал для двоих». Однако, как оказалось, в ее карьере были проекты, о которых многие поклонники даже не догадываются.

Так, в 1980 году вышла картина «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Никита Михалков пригласил в свой фильм Олега Табакова, Юрия Богатырева и других прославленных артистов. В том числе он позвал и Людмилу Гурченко, которая сыграла няню юного Обломова. Перед зрителем она предстает засыпающей у окна в трогательном чепчике и очках.

Роль не принесла стареющей Гурченко известности: ее никто не узнал

Во время съемок фильма Гурченко было всего 45 лет, и она была одной из самых известных артисток страны. Однако художники по гриму так сильно изменили ее внешность, что большая часть зрителей за все эти годы не признавала в бабушке прославленную артистку.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», 1979
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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