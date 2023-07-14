Роль Наташи Ростовой была у звезды СССР в кармане: Бондарчук внезапно передумал

Остается только гадать, что бы из этого вышло.

Роль Наташи Ростовой в эпохальном кинополотне «Война и мир» стала для Людмилы Савельевой триумфальной. На пробах артистке удалось обойти сильную конкурентку, которая была уверена в своей победе.

Сергей Бондарчук долго искал идеальную Наталью. От актрисы требовалось показать героиню в разном возрастном диапазоне, а на такое способна не каждая. Режиссер хотел утвердить на эту сложную роль Людмилу Гурченко. Актриса была уверена в своих силах и уже начала готовиться к съемкам, однако Бондарчук неожиданно выбрал артистку балета Савельеву.

Сегодня остается только гадать, как Людмила Марковна сыграла бы легендарную Ростову. Однако поклонники экранизации уверены, что Бондарчук сделал правильный выбор.

«Ну какая из Гурченко Наташа Ростова? Она выглядела прожженной, даже когда была молодая», «В ее облике нет ни капли аристократизма», «У Гурченко психически собранный тип. У нее нет ни капли невинности или страсти. Так что Ростова никак не получилась бы»,

— пишут пользователи Сети.