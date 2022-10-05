Роль едва не убила: Василий из фильма «Любовь и голуби» огорошил признанием

Александру Михайлову удалось построить успешную актерскую карьеру, и лишь немногие знают, какой ценой. Однажды артисту даже довелось рисковать собственной жизнью.

Звезда фильма «Любовь и голуби» наотрез отказывался от участия в спектакле «Смерть Ивана Грозного». Выходить на сцену артист не хотел, поскольку все его предшественники, которых оказалось пятеро, в итоге скончались. Тем не менее спустя какое-то время Михайлов все же согласился на роль, которая чуть его не убила.

Вскоре после того, как актер появился в образе царя, у него пошла кровь из горла. Звезду экстренно доставили в больницу. «Около двух суток провел в коме», —огорошил признанием артист в программе «Судьба человека » с Борисом Корчевниковым. Врачи чудом спасли Михайлова, которому пришлось перенести две полостные операции — на желудке и на кишечнике.

Выписавшись из больницы, артист потребовал убрать из названия спектакля слово «смерть» и добился своего. В дальнейшем он играл в постановке «Царь Иоанн Грозный» и каждый раз перед началом спектакля читал молитву.