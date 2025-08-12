Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии

В последние годы увидеть Джоша Бролина на больших экранах можно чаще, чем когда-либо еще — буквально пару дней назад вышли «Орудия» с ним в главной роли, а до этого актер снимался в обеих частях «Дюны» Дени Вильнева.

И все-таки фанаты Marvel знают Бролина как того самого злодея Таноса, которого Мстители пытались остановить в попытке спасти мир. После масштабного боевика «Мстители: Финал» Бролин к своей роли больше не возвращался, но, судя по всему, для братьев Руссо он готов освободить местечко в своем плотном графике.

Джош Бролин готов вернуться в Marvel — если братья Руссо позовут

Видимо, как и его герой, актер готов снова крушить все на своем пути по щелчку пальцев — в одном из недавних интервью Бролин признался, что будет готов вылететь на съемки в Лондон первым же рейсом, если ему поступит предложение от братьев Руссо.

Вернется ли актер к своей роли в грядущем боевике «Мстители: Судный день», пока неизвестно, но в возможности режиссеров, снявших «Финал», Бролин продолжает верить — по его словам, Руссо уж точно придумают, чем еще захватить внимание зрителя, помимо ожесточенной борьбы Мстителей с Таносом.

Актер добавил, что и сам пока не знает, о чем пойдет речь в «Судном дне», но уверен, что фильм точно станет еще более успешным блокбастером, чем предыдущие картины о Мстителях.

Роль Таноса должна была стать коротким камео в «Мстителях»

Хотя сейчас вряд ли можно себе такое представить, изначально делать Таноса главным злодеем в Marvel вовсе не собирались — его роль должна была ограничится лишь вышедшими в 2012 году «Мстителями», где персонажа сыграл Дэмион Пуатье.

Впоследствии, однако, героя решили не только оставить в сюжете, но и превратить в главного антагониста, а роль перешла к Джошу Бролину. Сейчас Танос считается не только одним из лучших злодеев в киновселенной Marvel, но и одним из величайших кинозлодеев всех времен.

Кстати, место Джоша Бролина в «Орудиях» изначально должен был занять Педро Паскаль — о том, почему актер выбыл из проекта чуть ли не в самый последний момент, читайте здесь.