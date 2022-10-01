Роль Джека Восьмеркина оказалась пророческой: такого от звезды СССР не ждал никто

Он засветился в Голливуде, но ушел от нас слишком рано.

Актер Александр Кузнецов стал звездой советского экрана благодаря главной роли в фильме «Джек Восьмеркин — „Американец“». Талантливого артиста заметили за границей и пригласили в Голливуд.

Кузнецов сыграл в сериале «Аляска Кид» и фильме «Бегущий по льду», также он засветился в проектах «Беверли-Хиллз 90210», «Разрушитель», «Миротворец», «Военные следователи» и даже снялся в одной из серий «Санта-Барбары». В Лос-Анджелес Александр Кузнецов организовал собственную школу актерского мастерства.

В 2009 году актер вернулся в Россию и снялся в более 40 российских картин, в США он периодически возвращался для участия в интересных фильмах и сериалах. Одной из последних знаковых работ артиста была роль батюшки в финальном сезоне популярного голливудского сериала «Американцы».

15 лет Александр Кузнецов боролся с онкологией – лечился у лучших врачей и даже прибегал к помощи народных целителей. Но все тщетно: актер скончался в 2019 году от рака предстательной железы.