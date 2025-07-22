Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ

Сегодня Ивану Охлобыстину исполнилось 59, и именно в этот день трудно не вспомнить доктора Быкова — язвительного, блестящего и обожаемого миллионами. Парадокс в том, что сам актёр поначалу в «Интерны» идти не собирался. Ситком? На ТНТ? Неинтересно, банально, не его формат. В итоге формат поменяли под него.

Гениальный актер почти сказал «нет» — и, как оказалось, был в шаге от того, чтобы отказаться от самой узнаваемой роли своей карьеры.

Роль заведующего терапией писалась под другой типаж — большого, усатого мужика, грозного с виду и ещё грознее на деле. Но после встречи с Охлобыстиным продюсеры резко передумали. В персонаже Быкова появились безуминка, философия, язвительный ум — и всё это привнес в роль не столько сценарий, сколько сам Иван, по сути, переписавший тон всей истории.

Сниматься в «Интернах» артист согласился только потому, что доверял людям. Сценаристу Вячеславу Дусмухаметову и режиссёру Максиму Пежемскому. Ну и, по признанию самого Охлобыстина, соскучился по настоящей, слаженной команде — такой, чтобы «работали на эмоциональном подъёме», чтобы за шутками в кадре была усталость, надежда, азарт и живая энергия за кадром.

Он не любил ситкомы, не горел идеей ремейков, но шесть лет отдал «Интернам». И когда проект закрыли, именно сегодняшний именинник всеми руками топил за это решение — потому что всё должно иметь финал. Развиваться уже было некуда.

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