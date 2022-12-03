Роковую красотку из «Семейки Адамс» превратили в пластиковую куклу: сама на себя не похожа

Мортишу уже не узнать.

Анжелика Хьюстон прославилась на весь мир благодаря фильму «Семейка Аддамс» и его продолжению «Семейные ценности Аддамсов». Артистка исполнила роль Мортиши – готичной красотки и жены темпераментного Гомеза.

После успеха картин Хьюстон завалили предложениями режиссеры – актриса появилась в таких фильмах, как «История вечной любви», «Дежурный папа», «Семейка Тененбаум», «Жизнь прекрасна» и «Джон Уик 3».

Сегодня Анжелике Хьюстон уже 71 год – и звезда «Семейки Аддамс» сильно изменилась.

Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» чрезмерно увлеклась ботоксом, филлерами и подтяжкой. Поклонники Хьюстон сетуют, что лицо их любимой артистки все больше походит на маску.