Роковое совпадение? С автомобилем, который снялся в главной роли в фильме «Бумер», случилось страшное

Криминальная драма «Бумер» стала одним из первых роуд-муви в российском кинематографе, где немаловажную роль сыграл автомобиль BMW 750IL. Тысячи поклонников мечтали о такой же машине после выхода ленты, но мало кто знал, как трагично сложилась судьба автомобиля, участвовавшего в съемках.

Как оказалось, создатели картины в течение долгого времени не могли найти подходящий «Бумер». Сначала они обращались в официальное представительство BMW, однако столкнулись с отказом, так как бренд не хотел ассоциировать себя с криминальным миром. После этого режиссер Петр Буслов и его коллеги начали искать подходящий автомобиль у своих знакомых, которые приехали на съемочную площадку из Беларуси.

Практически с первого рабочего дня машина сталкивалась с несчастьями и неудачами. Так, на съемочной площадке ей разорвало радиатор: водитель не залил охлаждающую жидкость. Из-за этого BMW отправился в ремонт, а потом еще не раз получал мелкие повреждения.

В итоге «Бумер» повторил судьбу своего экранного героя. Вернувшись к хозяину, автомобиль уже выглядел совсем не так, как раньше, а после серьезного ДТП не подлежал восстановлению и был оставлен своим владельцем.